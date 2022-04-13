Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в море для проведения учения

Сегодня в Баренцево море вышли силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота для проведения планового учения по оказанию помощи крупнотоннажному высокобортному судну. Учение будет проходить под руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Константина Кабанцова.

В учении задействованы спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, спасательно-буксирное судно «Памир», спасательный буксир СБ-523, морской буксир МБ-100. На отдельных этапах учения будет применяться поисково-спасательный вертолёт Ка-27 из состава дежурных сил ПСО армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе учения силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота отработают ряд задач по оказанию помощи условно аварийному крупнотоннажному высокобортному судну, тушению пожара на нём, эвакуации моряков с борта аварийного судна и с поверхности моря.

Как сообщает пресс-служба СФ, спасатели Северного флота в рамках данного учения также будут взаимодействовать со своими коллегами из Мурманского спасательно-координационного центра (МСКЦ), представленного спасательным буксиром «Микула» и вертолётом Ми-8.

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе таких учений личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417222@egNews