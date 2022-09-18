Силы ПВО Северного флота провели учение по охране государственной границы России в Арктике

С полком противовоздушной обороны Северного флота, дислоцируемом на архипелаге Новая Земля, проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики. Учение было проведено под руководством командира дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майора Сергея Москвичева.

В ходе учения отрабатывались нормативы по таким элементам, как выдвижение личного состава на позицию зенитных ракетных систем С-400, совершение марша в назначенные районы и ряду других эпизодов боевой работы.

По прибытии на запасные боевые позиции, зенитные ракетные комплексы были развернуты из походного положения в боевое, расчёты комплексов приступили к отработке действий по различным вводным.

Роль условного противника выполнили корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе выполнения учебной задачи боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей условного противника, проведен противовоздушный бой с имитированными пусками зенитных управляемых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены.

Как отметил командир зенитного ракетного полка полковник Игорь Лохов: «Тактическое учение – это высшая форма оценки подготовки полка, где условия максимально приближены к боевым, - там не допускается никаких упущений. Личный состав полка уже не раз демонстрировал на учениях, что границы российской Арктики под надёжной защитой».

Как сообщает пресс-служба СФ, зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всём диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438487@egNews