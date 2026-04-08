«Силы России»: спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек

За четыре предыдущих сезона проекта состоялось 27 тысяч мероприятий. Среди нововведений юбилейного, пятого сезона — добавление командных треков. Организаторы выбрали три ключевые номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».

«Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 миллиона человек. Уверены, очередной сезон марафона объединит ещё больше участников», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Старт марафону в Новосибирске дал руководитель оргкомитета «Силы России», трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Открытая тренировка с его участием в центральном парке объединила студентов 18 вузов, сборные профсоюзов и крупнейших предприятий.

В Мурманской области официальное открытие марафона состоялось в Легкоатлетическом манеже. Более 100 молодых спортсменов, тренеров и любителей спорта приняли участие в открытом мастер-классе по спортивной борьбе. Его провели мастер спорта России, двукратный победитель Кубка России среди юниоров до 23 лет, чемпион России среди студентов, член сборной РФ Михаил Шелякин и мастер спорта России, победитель и призёр национальных и международных соревнований Владислав Карасев.

«Сила России» - это не просто марафон, а яркое подтверждение того, что единство и сила нашей страны начинаются с поддержки спорта и активного образа жизни. Приглашаю всех к участию», - отметила сенатор, заслуженный мастер спорта РФ, призёр Олимпийских игр, чемпионатов Европы и Мира по легкой атлетике Лариса Круглова.

Напомним, к участию в проекте «Сила России» приглашаются профессионалы, любители, ветераны СВО, люди с ОВЗ. Все тренировки и активности бесплатны. Подробные условия опубликованы на официальном сайте проекта sila-rossii.er.ru.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».