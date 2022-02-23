Силы Северного флота прибыли в базы после учений в Баренцевом море

Надводные корабли и подводные лодки Северного флота, принимавшие участие в учениях в Баренцевом море с ракетными стрельбами, прибыли в пункты постоянного базирования.

Одним из последних у причала был ошвартован фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», успешно выполнивший ракетные стрельбы по береговой и морской целям.

Также в базу прибыли флагман Северного флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский», отработавший в Баренцевом море артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям в рамках курса боевой подготовки корабля.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипажи всех кораблей и подводных лодок Северного флота приступили к подготовке к празднованию Дня защитника Отечества. 23 февраля воины-североморцы примут участие в торжественных построениях, а на боевых кораблях и судах обеспечения вместе с государственным флагом будут подняты флаги расцвечивания.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410050@egNews