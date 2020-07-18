Силы Северного флота привлечены к внезапной проверке боеготовности

Силы и войска Северного флота привлечены к внезапной проверке боеготовности, которая началась вчера в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации.

В настоящее время уже приведены в высшую степень боевой готовности с установленными ограничениями часть органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота, соединения морской пехоты и десантных кораблей, а также ряд других отдельных соединений и воинских частей.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, «в период проверки органы военного управления Северного флота спланируют и осуществят подготовку различных учений и контрольных занятий».

Он также подчеркнул, что «в практической части проверки в ходе спланированных учений будут участвовать все видовые составляющие Северного флота — сухопутные и береговые войска, разнородные корабельные силы, авиация ВВС и ПВО.

Командующий Северным флотом также сообщил, что «в ходе проведения практических мероприятий проверки особое внимание будет уделено соблюдению противоэпидемиологических мер и требований безопасности, под строгим контролем медицинских работников к учениям будут привлекаться только здоровые военнослужащие, не контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями».

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе внезапной проверки будут отработаны задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, представляющих угрозу военной безопасности Российской Федерации, а также связанных с обострением санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.