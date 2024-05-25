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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.24 09:30

Силы Северного флота продемонстрировали боевые возможности слушателям Военной академии Генштаба ВС РФ

Для слушателей Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) в рамках практических занятий на Северном флоте было проведено комплексное учение «Кумжа-2024», в ходе которого силы флота продемонстрировали свои боевые возможности и тактику действий в море. В манёврах было задействовано 11 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации Северного флота.

Учение состояло из пяти основных эпизодов. На первом этапе была проведена отработка отражения нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на быстроходных лодках. Затем базовые тральщики «Котельнич» и «Коломна» обеспечили выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе больших противолодочных кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко» и малого ракетного корабля «Рассвет». Истребительное прикрытие выхода осуществляли два самолёта МиГ-29к отдельного корабельного истребительного авиаполка.

В Баренцевом море был отработан третий эпизод - поиск и атака подводной лодки корабельной противолодочной ударной группой с участием малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск». Они действовали совместно с экипажами самолета Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ, отработав применение противолодочного оружия. Противодействовал противолодочным силам атомный подводный крейсер.

Четвёртым эпизодом стала организация противовоздушной обороны сил флота в море. В ходе него боевые корабли отработали зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые им поставил фронтовой бомбардировщик Су-24.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, завершилось учение эпизодом спасения моряков, терпящих бедствие в море. Его отработали силы отряда поисково-спасательного обеспечения в составе спасательно-буксирного судна «СБ-523», водолазных катеров «РВК-1230» и водолазного катера «Иван Швец» во взаимодействии с поисково-спасательным вертолётом Ка-27ПС.

После отработки всех эпизодов учения в море корабли прибыли в пункты базирования.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514125@egNews

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