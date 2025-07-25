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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 09:40

Силы Северного флота развёрнуты в Баренцевом море в рамках учения ВМФ России «Июльский шторм»

В рамках стартовавшего 23 июля оперативного учения «Июльский шторм», проводимого под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева, в Баренцевом море развернуты силы Северного флота.

К выполнению задач по предназначению в ближней морской зоне приступили корабельные тральные группы и корабельные поисково-ударные группы Кольской флотилии разнородных сил, в Баренцевом море – корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера и фрегата соединения ракетных крейсеров Северного флота, а также подводные лодки различных классов и типов.

В рамках учения «Июльский шторм» планируется отработка различных вариантов действий группировок сил (войск) флотов ВМФ России для гарантированного обеспечения безопасности Российской Федерации.

Силы и войска Северного флота в ходе данного учения будут отрабатывать развертывание Арктической экспедиционной группировки для решения задач по защите береговой инфраструктуры в акватории Северного морского пути.

Также планируется отработать вопросы защиты береговых гражданских объектов и обороны гарнизонов Северного флота, изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования робототехнических средств в Западной Арктической морской зоне, а также проведения совместных специальных операций по изоляции районов действий террористов, их блокированию и уничтожению.

Вчера в рамках оперативного учения «Июльский шторм» ракетный дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» ракетной бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота развернул пусковые установки в позиционном районе на побережье Баренцева моря. Личный состав дивизиона приступил к подготовке комплекса к ведению стрельбы по надводным целям.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.

В рамках оперативного учения «Июльский шторм» силы и войска Северного флота отрабатывают вопросы защиты береговых гражданских объектов и обороны гарнизонов Северного флота, управления разнородными группировками сил в зоне своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования робототехнических средств в Западной Арктической морской зоне, а также проведения совместных специальных операций по изоляции районов действий террористов, их блокированию и уничтожению.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/8d6d2c82-598d-4a9f-88ab-37e8f8cc1463

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