Силы Северного флота развёрнуты в ближней и дальних морских зонах в рамках учений «Запад-2025»

В рамках стартовавшего сегодня совместного стратегического учения «Запад-2025» силы Северного флота приступили к развёртыванию в ближней и дальних морских зонах.

К выполнению задач по предназначению в ближней морской зоне приступили корабельные тральные группы и корабельные поисково-ударные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в Баренцевом море – корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера и фрегата соединения ракетных крейсеров Северного флота, а также подводные лодки различных классов и типов.

В дальней морской зоне – в северных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках учения «Запад-2025» корабельные группировки Северного флота будут решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.

В рамках учения «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

