Силы Северного флота развернуты в рамках масштабного учения ВМФ России

Североморцы совершенствуют боевую выучку по отражению нападения условного противника на полигонах в Баренцевом море.

Первыми вышли в море базовые тральщики «Коломна» и «Соловецкий юнга» в составе корабельной минно-тральной группы, за ними – малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск». Развёртывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер «Маршал Устинов». На полигоны боевой подготовки вышли и многоцелевые подводные лодки.

В ходе отработки практических действий моряки выполнят несколько десятков учебно-боевых упражнений.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время к разнородным силам Северного флота присоединятся корабли и суда Арктической экспедиционной группировки.

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457472840%2Falbum-133441491_00%2Frev