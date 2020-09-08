Мурманская область. Арктика (16+)08.09.20 16:30
Силы Северного флота следят за боевыми кораблями НАТО во главе с эсминцем США «Ross», зашедшими в Баренцево море
Как сегодня сообщает Национальный центр управления обороной РФ, силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем УРО (ПРО) «Ross» ВМС США, зашедшего 7 сентября в акваторию Баренцева моря.
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 7 сентября Военно-морской флот Великобритании сообщил, что страны НАТО проведут за Северным полярным кругом морскую операцию с целью продемонстрировать приверженность стран блока свободной навигации в этом регионе.
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