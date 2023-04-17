Силы ВМФ России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях – Владимир Путин

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с Министром обороны Сергеем Шойгу, во время которой глава оборонного ведомства доложил Верховному Главнокомандующему о ходе военных учений Тихоокеанского флота.

Силы Военно-морского флота (ВМФ) России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях. Об этом заявил Владимир Путин министру обороны после того, как выслушал доклад о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Путин заявил, что задачи развития флота, в том числе Тихоокеанского, никто не отменял, несмотря на то что сейчас в приоритете Вооруженных сил украинское направление и защита людей на Донбассе и в новых регионах. «И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу Вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и Министерство (обороны) в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю», — сказал глава государства.

- А первый этап внезапной проверки действительно прошёл на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу, - отметил глава государства.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70942