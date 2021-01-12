Сим-карты в конфетах не дошли до получателя

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 при досмотре посылки, поступившей на имя осужденного от жителя Мурманска, обнаружили внутри почтового отправления запрещённые предметы и вещества.

Пять сим-карт оператора мобильной связи были спрятаны в начинке карамельных конфет. А в пакете с развесным чаем находились обрывки ниток, пропитанные неизвестным веществом.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, запрещённые вложения были переданы сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка. Подозрительный чай направлен на экспертизу.