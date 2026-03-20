«Симфония северных талантов»: юные музыканты демонстрируют своё мастерство

С 16 по 21 марта в Мурманске проходит региональный конкурс‑фестиваль исполнительского мастерства «Симфония северных талантов» в рамках Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества.

Фестиваль открыт для всех юных дарований, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

18 марта в Детской школе искусств №1 Мурманска прошёл отбор в номинации «Фортепиано (соло)». 33 юных пианиста из Мурманска, Североморска, Заозерска, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорей, ЗАТО Александровска, посёлка Мурмаши представили свои программы. Юные виртуозы выступили в четырёх возрастных категориях, исполнив наизусть по два разнохарактерных произведения.

Поддержать ребят пришла депутат Совета депутатов города Мурманска, директор Первомайского Дома детского творчества Алена Веко.

В рамках конкурса выступления юных исполнителей оценивает профессиональное жюри, в составе которого преподаватели Мурманского колледжа искусств: Наталья Лагутина, Лариса Калинина, Людмила Загребельная и Михаил Гребнев.

Фестиваль завершится гала-концертом, который состоится 20 марта в 17.00 в большом зале Центра образования «Лапландия» состоится. Для мурманчан и гостей города, желающих поддержать талантливых ребят, вход свободный.

