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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.25 15:00

Символ Победы, или Учимся носить Георгиевскую ленточку

В Мурманске продолжаются мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Вчера в пространстве «СОПКИ» на базе молодёжного Центра гражданских инициатив на улице Софьи Перовской, 39 для молодых мурманчан был проведён мастер-класс «Символ Победы», посвящённый всеми любимому и почитаемому атрибуту праздника — Георгиевской ленточке.

Начальник Центра Юлия Середняк рассказала ребятам об истории акции, зародившейся в России ровно 20 лет назад, в 2005 году, к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также школьники и студенты узнали о негласных правилах ношения ленточки: символ Победы носится на груди у сердца; недопустимо украшать Георгиевской лентой антенну автомобиля или сумку, нельзя носить её ниже пояса, вплетать в волосы или повязывать на запястье как браслет.

Затем юные посетители «СОПОК» под руководством Юлии самостоятельно изготовили из ленты броши в форме звезды, которые смогут приколоть на одежду в период майских праздников.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29791&page=1

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