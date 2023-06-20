Символом фестиваля «Арктический берег» вновь станет бумажный кораблик

«Местом проведения «Арктического берега» вновь станет гостеприимная Поморская набережная Колы, а главными героями – около 3500 выпускников Мурманской области. Юных северян ждёт красочное шоу, в основе которого – образ бумажного кораблика, собранного в технике оригами, как символ того, что судьба ребят теперь в их руках», – пояснил Денис Шляпников.

В ходе оперативного совещания правительства вчера руководитель АНО «СпортКульт51» Денис Шляпников презентовал программу второго фестиваля для выпускников Мурманской области.

«Местом проведения «Арктического берега» вновь станет гостеприимная Поморская набережная Колы, а главными героями – около 3500 выпускников Мурманской области. Юных северян ждёт красочное шоу, в основе которого – образ бумажного кораблика, собранного в технике оригами, как символ того, что судьба ребят теперь в их руках», – пояснил Денис Шляпников.

Насыщенная программа начнется 24 июня в 14.00. Для выпускников на набережной будут установлены красочные фотозоны, а также организована работа тематических площадок, в том числе полюбившиеся выпускникам школа диджеинга и пространство виртуальной реальности. Музыкальным подарком для юных северян станет выступление Просто Леры и Xolidayboy.

По сложившейся на первом фестивале традиции выпускники вновь смогут написать свои мечты и пожелания на белых корабликах, запустив их в специальном бассейне. Ещё один символ «Арктического берега» – белоснежные яхты класса «Луч» украсят акваторию Кольского залива и в этом году. Править парусами будут спортсмены Федерации парусного спорта Мурманской области.

Новым пространством станет профориентационная площадка «Куда пойти учиться», организованная министерством образования и науки. На ней выпускники смогут узнать об образовательных возможностях, которые дают колледжи региона и Мурманский арктический университет. Задать вопросы о востребованных специальностях и процессе поступления участники фестиваля смогут представителям Центра опережающий профессиональной подготовки, студентам и сотрудникам колледжей и МАУ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, руководитель АНО «СпортКульт51» отметил, что всем выпускникам организаторы подготовили подарки на память – уютные пледы в цветовой гамме мероприятия, вкусную выпечку и чай. Для удобства ребят в зоне отдыха установят пуфы и портативные зарядные устройства для мобильных телефонов.

Подробная информация о фестивале «Арктический берег», программа и фотоотчёт будут опубликованы в группе «ВКонтакте».

Фото и видео: https://vk.com/video-221021534_456239017