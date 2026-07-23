«Синтетический театр»: в Центре «Родина» стартует цикл лекций о театре и технологиях

23 июля в 19.00 в амфитеатре Центра научно-технологического творчества «Родина» состоится открытая лекция «Синтетический театр, технологии и их генетическая связь с театром кукол». Мероприятие организовано центром и даёт старт серии встреч, посвящённых взаимодействию театрального искусства и современных технологий.

Лекция рассчитана на самую широкую аудиторию: от заядлых театралов до юных северян, занимающихся в театральных студиях. В центре разговора — феномен синтетического театра, где слово, пластика, звук и технологические решения существуют как единое целое. Отдельно поговорят о театральной кукле: как она превращается из обычного предмета в полноценного героя, способного передавать смыслы и эмоции.

Спикерами выступят Юлия Филиппова, инженер-конструктор кукол и персонажей Мурманского областного театра кукол, и Анна Пряхина, мультимедиа-художница, руководитель направления «Art&Science» центра «Родина». Они расскажут о том, как устроена и работает театральная кукла, а также о том, что будет, если соединить театр с наукой и технологиями. Лекция — часть просветительской работы Мурманского театра кукол. Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, сотрудники театра проводят такие встречи в свободное время, чтобы помочь зрителям лучше понимать и чувствовать театр.

Вход свободный, по предварительной регистрации. (12+)



Фото (Екатерина ЧАЩИНА): https://gov-murman.ru/info/news/571544/#&gid=1&pid=2