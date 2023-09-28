В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. В центре внимания – законопроект об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований.

Предлагается глав городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов региона избирать советами депутатов этих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Прозвучали мнения, что система централизации власти в муниципалитетах больше подходит к российской действительности, и сегодня это наиболее продуктивная модель управления.

– Действующая модель формирования органов управления – глава администрации и глава муниципалитета – нередко вызывает у граждан путаницу, – отметил Владимир Мищенко. – Жители не всегда могут сориентироваться – к кому обращаться для решения насущных проблем. Во многих регионах страны сейчас ведётся работа по централизации местной власти. В Мурманской области эта модель уже апробирована и доказала свою эффективность. В пяти ЗАТО, городах Полярные Зори, Оленегорск, Мончегорск, Печенгском и Ковдорском округах главы муниципалитетов назначаются советами депутатов на конкурсной основе. К тому же, ранее в России именно так и формировались местные органы управления. Это решение продиктовано стремлением к более профессиональной и понятной для жителей работе муниципальной власти. Предлагаемые изменения коснутся города-героя Мурманска, Кандалакшского, Кольского, Терского и Ловозерского районов, Кировска и Апатитов.

Комитет поддержал проект закона и предложил областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также одобрили изменения в региональный закон о государственной системе бесплатной юридической помощи. Законопроектом предлагается с 1 января 2024 года освободить граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от платы за совершение нотариальных действий. Нотариусам будет компенсирована стоимость их услуг за счет средств регионального бюджета.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28597/