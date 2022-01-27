Система диспетчеризации АО «Мурманэнергосбыт» позволит дистанционно управлять параметрами котельных

Компания «Мурманэнергосбыт» успешно внедряет систему автоматизации и диспетчеризации на своих объектах. Опыт использования IT-технологий в теплоэнергетике Мурманской области позволил объединить в единую сеть 8 объектов, и каждый месяц их число увеличивается.

Это котельные, расположенные в отдаленных населенных пунктах – Белое море, Лейпи, Ёнский, автономные теплопункты в перинатальном центре и противотуберкулезном диспансере, а также котельные, на которых было произведено техническое перевооружение, например, в поселке Шонгуй Кольского района.

Напомним, что модернизация котельной в Шонгуе была проведена в рамках инвестиционной программы АО «МЭС» в 2021 году. Техническое перевооружение позволило не только сэкономить ресурсы – электроэнергию и трудозатраты, но и топливо.

«Мы поменяли устаревшее оборудование на современное, энергоэффективное. Это позволило сэкономить до 30 % топлива, что составляет примерно 400 тонн. При цене мазута, которая сегодня существует, – это огромные средства», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Как рассказала генеральный директор Мурманэнергосбыта Алла Истомина, котельная в Шонгуе была построена в 1956 году, и за это время оборудование морально устарело. Потребление топлива превышало норматив более чем на 20%. Перевооружение и диспетчеризация не только сократили потребление мазута, но и изменили рабочее место машиниста. Сегодня даже горелки, установленные на современных котлах ТТ-100, имеют процессорное управление, что требует меньше ручного труда и более высокой квалификации.

Единая система объединила все параметры работы котлов и насосов, теперь они в онлайн-режиме поступают на монитор диспетчера. Это позволяет не только оперативно влиять на работу оборудования, но и анализировать эффект от проведения энергосберегающих технологий.

С целью круглосуточного контроля параметров теплоносителя в единую систему диспетчеризации планируется подключить самые удаленные от областного центра котельные. На очереди Териберка и Верхнетуломский. Кроме того, в перспективе «цифровой двойник» должен появиться и у тепловых сетей. Так называемая линейная диспетчеризация позволит оперативно обнаруживать и устранять неполадки и порывы на теплотрассах.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, пилотный проект по диспетчеризации тепловых сетей также решено реализовать в поселке Шонгуй. Здесь в миниатюре можно смоделировать классическую схему теплоснабжения населенного пункта с котельной, многоквартирными домами, школой и другими социально-значимыми объектами. При этом протяженность сетей составляет всего 2,5 км.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436551/#&gid=1&pid=1