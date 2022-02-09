Система «Инцидент Менеджмент» помогает североморским жилищникам быстрее реагировать на запросы жителей

Для повышения качества работы с сообщениями жителей в социальных сетях Центр управления регионом Мурманской области подключил к системе «Инцидент Менеджмент» еще одну управляющую компанию.

Обучение по работе с обратной связью для сотрудников ООО «СевероморскЖилКомХоз» ЦУР организовал при содействии администрации ЗАТО г. Североморск. Теперь жилищники самостоятельно отвечают на сигналы северян. В обслуживании группы компаний «СЖКХ» находится большая часть жилфонда муниципального образования – порядка 270 многоквартирных домов.

По словам генерального директора холдинга «СЖКХ» Галины Сидоровой, изменения позволят управляющей компании лучше отслеживать в социальных сетях комментарии жителей об аварийных ситуациях в домах, уборке подъездов и придомовых территорий.

«Такая схема работы позволяет оперативнее найти в соцсетях информацию по той или иной проблеме и решить её. Это дополнительный инструмент, дающий возможность довести до управляющей компании информацию о проблемной ситуации на жилом фонде, помимо обращения в аварийно-диспетчерскую службу», – отметила Галина Сидорова.

Если раньше Центр управления регионом направлял жалобы, полученные из открытых источников, в Госжилинспекцию или местные администрации, и только потом они попадали к жилищникам, то теперь время реакции на сигналы жителей столицы Северного флота значительно сократилось.

«В конце декабря прошлого года ЦУР подключил к системе отработки сообщений первую управляющую компанию – ООО «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство». Затем напрямую с обращениями граждан начали работать еще 17 организаций. За это время жилищники ответили более чем на 200 обращений северян», — отметил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Работа по подключению управляющих компаний к системе прямой отработки сообщений продолжается.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439410/#&gid=1&pid=1