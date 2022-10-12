Система мониторинга уборки территорий Мурманской области взяла «бронзу» всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2022»

Проект Мурманской области снова стал призером Всероссийского конкурса региональной информатизации, финал которого проходил на форуме «ПРОФ-IT.2022». Система мониторинга уборки территорий муниципальных образований (СМУТ) заняла третье место в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством».

СМУТ отслеживает факт исполнения условий договоров по содержанию дорог и объектов на основе навигационных данных, данных фото- и видео- фиксации по механизированной и ручной уборке.

«Система очень актуальна в условиях Крайнего Севера и позволяет в режиме реального времени планировать и контролировать работу более 780 единиц техники по 71 контракту на уборку и содержание дорог по всей территории Мурманской области. За два зимних периода эксплуатации сформировано и отработано более 70 000 заданий на уборку, которые охватывают в среднем 600-800 участков дорог в день. Следить за работой СМУТ могут все жители Мурманской области. Для этого создана интерактивная карта, которая позволяет наблюдать за передвижением уборочной техники, а также отслеживать статусы по заданиям в режиме реального времени», – рассказала о проекте вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова.

Цифровизация в Мурманской области проходит системно и большинство сервисов для удобства местных жителей собраны в одном месте – на портале «Наш Север».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, всего в этом году на конкурс «ПРОФ-IT.2022» поступило 345 проектов из 53 регионов страны. Экспертный совет в состав, которого вошли руководители федеральных, региональных органов власти, а также ведущие IT-специалисты определил перспективные региональные и муниципальные практики, использующие в своей основе инновационные технологии.

Годом ранее проект «Цифровой туристический гид Мурманской области» занял второе место в номинации «Культура». Теперь портал murmansk.travel позволяет спланировать идеальное путешествие по Кольскому полуострову не только гостям региона, но и знакомит северян с самыми яркими событиями из мира туризма.

Фото: https://gov-murman.ru