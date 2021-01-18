Система мониторинга уборки территорий отслеживает работу почти 80% техники, обслуживающей региональные дороги. Об этом сегодня на оперативном совещании доложил губернатору министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин.

С декабря 2020 года «Мурманскавтодор» и подрядчики, обслуживающие региональную дорожную сеть, выполняют мониторинг содержания дорог в Системе мониторинга уборки территорий. Эта информация выводится в Центр управления регионом.

«На данный момент в систему импортирована информация от четырёх подрядных организаций о работе 101 единицы техники. Непосредственно отслеживается 80 машин. Помимо этого, в систему добавлены ещё 29 единиц техники, которые обслуживают федеральную дорожную сеть», – сообщил Артём Гришин.

С подрядчиками и операторами навигационных данных ведётся работа по техническому усовершенствованию трансляции мониторинговой информации, с разработчиками – по адаптации системы под задачи содержания региональных дорог.

Кроме того, расширяются возможности обратной связи с населением. С декабря прошлого года функционирует интернет-приёмная «Мурманскавтодора». Каждый пользователь мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber может направить информацию о недостатках зимнего содержания региональных дорог по единому номеру +7(921) 178-61-27. Заявки принимаются в работу круглосуточно.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с октября 2020 года для граждан работает цифровая автоматическая телефонная станция, с помощью которой также можно оставить заявку диспетчеру по номерам: (8152) 214-070, (8152) 250-808. Уже поступило около трёхсот телефонных обращений от граждан, все они были оперативно отработаны.