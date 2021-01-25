Система мониторинга уборки территорий региона готовится к вводу в промышленную эксплуатацию

Сегодня на оперативном совещании с докладом о системе мониторинга уборки территорий муниципалитетов выступил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

По информации главы ведомства, за прошедшую неделю существенно увеличилось количество зарегистрированной в системе техники – с 489 до 562 единиц, трансляция установлена на 420 единицах.

На сегодняшний день перерабатывается справочная информация, корректируются типы транспортных средств, проводится детальная проработка их регистрации в системе, отладка передачи данных навигационно-связного оборудования.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск полностью выполнили все необходимые мероприятия и на 100% готовы работать в новой системе. По оставшимся муниципальным образованиям продолжается её донастройка.

Также подрядчиком проводятся мероприятия по устранению выявленных программных ошибок.

«Все выявляемые системные ошибки транслируются подрядчику для скорейшего их устранения, работа с отстающими муниципалитетами ведется непрерывно, – подчеркнул Алексей Лыженков. – Основная задача – на этой неделе принять систему в промышленную эксплуатацию и представить её возможности жителям региона».