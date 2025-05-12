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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 14:30

Система «налога на богатых» с 2025 года усложнилась

Налоговая впервые раскрыла доходы от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Туда идут все сборы по ставкам выше 13% (оставшееся перечисляется в региональные и муниципальные бюджеты). В первые три месяца 2025 года на федеральном уровне собрали 37,8 млрд рублей, следует из статистики ФНС, пишут «Известия».

Это почти на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года - тогда «налога на богатых» собрали на 27 млрд. Однако и прогрессивная шкала в тот момент была другой. В 2021-2024-м ступени было всего две: 13% и 15%. Повышенный уровень распространялся на тех, кто зарабатывал свыше 5 млн рублей в год - в таком случае 13% из этой суммы шли в регионы, а надбавка в 2 п.п. - в общую казну.

С 2025 года система налогообложения физлиц усложнилась. Шкала НДФЛ стала пятиступенчатой - для получающих доход свыше 2,4 млн в год ставка налога составила:

- 15% - для заработка от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тысяч до 416,7 тысячи рублей в месяц);

- 18% - от 5 млн до 20 млн в год (от 416,7 тысячи до 1,67 млн в месяц);

- 20% - от 20 млн до 50 млн в год (от 1,67 млн до 4,17 млн в месяц);

- 22% - от 50 млн в год (свыше 4,17 млн в месяц).

Такие ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу.

Пока поступления «налога на богатых» очень малы по сравнению с доходами от НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты (туда идут сборы по базовой ставке в 13%). За I квартал всего было 1,6 трлн рублей, следует из данных ФНС. Для сравнения: в прошлом году за январь-март собрали 1,4 трлн налогов с доходов физлиц.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ФНС, рост поступлений в федбюджет обусловлен не только введением новой прогрессивной шкалы налогообложения, но и увеличением зарплат.

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