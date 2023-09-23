Система раздельного сбора ТКО заработала на побережье Белого моря

Первая партия раздельно собранных твёрдых коммунальных отходов доставлена из отдаленных поселков Мурманской области, расположенных на Терском берегу Белого моря.

Расширяя зону действия программы по организации раздельного сбора отходов в регионе, Мурманский филиал АО «Ситиматик» поставил перед собой задачу доставить и установить специальные контейнеры в старинных поморских сёлах Чапома и Чаваньга. Решение этой логистической задачи было по-настоящему непростым, поскольку привычного наземного транспортного сообщения с этими населёнными пунктами нет.

Сообщение с данными населёнными пунктами обеспечивается только вертолётом, морем или вездеходами, на которых люди вынуждены преодолевать речки, ручьи и заболоченные участки.

Летом этого года, реализуя совместный с правительством Мурманской области план, филиал АО «Ситиматик» обеспечил закупку и доставку контейнеров, а местные власти к тому времени уже оборудовали на выбранных участках контейнерные площадки. Каждый контейнер разделён на три секции, предназначенные для пластика, металла и стекла.

Удалось решить и не менее сложную логистическую задачу по транспортировке собранных фракций на Большую землю. Пять, заполненных под завязку «биг-бэгов», специальных синтетических мешков объёмом в один кубический метр сначала доставили в Кандалакшу, где есть мощности для перегрузки, а затем и на дальнейшую обработку в «Экотехнопарк».

Для АО «Ситиматик» это первый подобный опыт организации раздельного сбора отходов в так называемой «отдалёнке». В планах реализовать подобную схему в центральной части Кольского полуострова, где в окружении оленьих пастбищ расположены села коренного народа – саами.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».