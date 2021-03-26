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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 14:00

Система регулирования маршрутов общественного транспорта и ответственность региональной власти должны быть сохранены

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. В центре внимания парламентариев – информация регионального Минтранса о рассмотрении отчёта Контрольно-счётной палаты Мурманской области о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка влияния компенсаций недополученных доходов (возмещения выпадающих доходов), предоставленных в 2018-2019 годах перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, на показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортных организаций».

Михаил Антропов напомнил, что с 1 января этого года полномочия по организации регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом перешли на региональный уровень. Переходный период установлен до 31 мая 2021 года.

«Переход на новую систему был необходим, поскольку в прошлом году вступили в силу обязательные требования о заключении контрактов на перевозку пассажиров в соответствии с 44-ФЗ. Есть методика, установленная правительством РФ, о расчёте минимальной цены такого контракта, который учитывает средства на приобретение транспорта, валидаторов, и даже рентабельность предприятия. Это как раз то, чего не было в прежней системе и, как следствие, постоянно не хватало средств перевозчикам. Теперь областное правительство будет определять и объёмы, и маршруты перевозок. Возможно, нам удастся оптимизировать систему и решить вопрос финансовых затрат. У нас с правительством региона есть общее понимание – система регулирования маршрутов и ответственность власти должны быть сохранены», – отметил Михаил Антропов.

Также депутаты обсудили ход подготовки перехода на новую схему организации пассажирских перевозок. В частности, было отмечено, что Министерство транспорта совместно с муниципалитетами уточнили объёмы перевозок за минувшие два года. Органам местного самоуправления и перевозчикам, задействованных на муниципальных маршрутах, предоставлен доступ к Автоматизированной системе управления транспортной работой в пассажирских перевозках. В настоящее время готовится конкурсная документация, чтобы госконтракты были заключены к окончанию переходного периода.

Депутаты приняли прозвучавшую информацию к сведению.

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