Система теплоснабжения Мурманска получит оценку готовности

Системе теплоснабжения региона по единому стандарту будет присваиваться индекс, соответствующий степени готовности к работе. Мурманск – в числе пяти пилотных городов по внедрению новой методики расчета.

Вчера под председательством директора департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Светланы Никоновой в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросу рассмотрения проекта методики расчёта индекса состояния систем теплоснабжения.

Методическое руководство разработано Минстроем России совместно с некоммерческим партнерством «Российское теплоснабжение» для единой оценки состояния систем теплоснабжения населенных пунктов при использовании одного обобщенного показателя, позволяющего учесть в совокупности все элементы системы.

«До конца декабря будет проведена работа по первичному расчету индекса, в ходе которого будет возможность дать предложения по его уточнению», - прокомментировал итоги совещания региональный министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, по итогу представления проекта методики и общих подходов к ее использованию было поддержано предложение Минэнерго и ЖКХ Мурманской области о доработке функционала расчетных форм электронной модели расчета индекса, что позволит повысить удобство как их заполнения, так и последующего использования.

В перспективе планируется введение расчета индекса как обязательного для всей территории Российской Федерации. Проект аналогичной методики будет разработан для системы водоснабжения и водоотведения.