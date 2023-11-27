Система здравоохранения региона готова к подъёму простудных заболеваний и коронавируса

В Мурманской области отмечается сезонный рост простудных заболеваний, в том числе коронавируса. Учреждения Министерства здравоохранения Мурманской области подготовили дополнительные койки для приёма пациентов с COVID-19.

Министерство здравоохранения Мурманской области в ежедневном режиме проводит мониторинг коечного фонда в подведомственных медицинских организациях.

На текущей неделе для пациентов с COVID-19 в медучреждениях региона развернуто 90 коек, в том числе 86 – в подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области.

В минувшие сутки на стационарном лечении с ковидом находилось 63 пациента. Большинство из них старше 65 лет, с сопутствующей хронической патологией.

Пациентам с лёгким и среднетяжелым течением коронавирусной инфекции организуются лечение и наблюдение на дому.

Минздрав напоминает о соблюдении простых и доступных мер эпидбезопасности: использование масок в общественных местах, соблюдение гигиены с применением санитайзеров.

Избегайте мест массового скопления людей. При появлении признаков простуды – обращайтесь в кабинеты неотложной помощи в поликлиниках.

Фото: https://gov-murman.ru