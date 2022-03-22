Система здравоохранения региона готовится к возобновлению профосмотров и диспансеризации. Об этом вчера сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев во время оперативного совещания.

«Заболеваемость COVID-19 остается несколько выше среднероссийской, но положительный тренд сохраняется – темпы регистрации за прошедшую неделю снизились практически на треть. Это позволяет нам снять некоторые ограничения на оказание медицинской помощи. Так, на этой неделе, с пятницы, 25 марта, мы возобновляем проведение профилактических медосмотров и диспансеризацию отдельных групп населения, в том числе углублённую», – пояснил Дмитрий Панычев.

С учётом сохранения положительной динамики по эпидситуации, продолжается возврат коечного фонда к оказанию медицинской помощи по основному профилю.

Основное количество заболевших по-прежнему находятся на амбулаторном лечении. На догоспитальном этапе работает 38 патронажных бригад в поликлиниках и 32 «ковидные» бригады скорой медицинской помощи.

«Сейчас задача номер один – поддерживать достигнутый в регионе коллективный иммунитет с помощью своевременной ревакцинации через 6 месяцев. Поэтому призываю руководителей крупных предприятий, организаций, учреждений, коллективов направлять организованные группы желающих привиться работников в прививочные пункты, либо пригласить выездные бригады. В регионе все виды вакцин есть в наличии в достаточном количестве», – подчеркнул министр здравоохранения региона.

На сегодняшний день ревакцинацию необходимо пройти более чем 201 тысяче северян. В регионе работают 55 бригад прививочных бригад, ежедневно вакцинация осуществляется и мобильных пунктах торговых центрах Мурманска.

Всего в регионе привито почти 357 тысяч человек, продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет с согласия родителей. Привито 614 человек, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.