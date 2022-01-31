Система здравоохранения региона перестраивается и внедряет новые методы и технологии оказания медпомощи

31 января на оперативном совещании первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова доложила о высоких темпах прироста случаев ОРВИ и COVID-19, которые стали причиной запредельной нагрузки на амбулаторное звено и службу скорой медицинской помощи, что не может не отражаться на времени ожидания данного вида помощи.

«В настоящее время число лиц, проходящих лечение на дому с установленным диагнозом COVID-19, уже на 34% превышает максимальные цифры, которые мы наблюдали за всю историю развития пандемии», – отметила Инга Анискова.

В данной ситуации система здравоохранения региона максимально разворачивает службы неотложной медицинской помощи пациентам как с ОРВИ, так и с установленным диагнозом COVID-19. Только для оказания медицинской помощи на дому пациентам с COVID-19 функционирует 34 специально выделенных бригады скорой медицинской помощи и 45 патронажных бригад поликлиник.

Пациенту с нетяжёлым течением ОРВИ, без установленного диагноза COVID-19, предоставляется возможность получить медицинскую помощь, включая лабораторные исследования и лекарственные препараты по назначению врача (фельдшера), на базе кабинетов, отделений, центров неотложной медицинской помощи на базе поликлиник.

Пациент может обратиться в данные структурные подразделения без предварительной записи. Чтобы не допускать скопление пациентов, в пиковые нагрузки будут увеличены бригады специалистов, ведущих приём. Организован дополнительный сервис предварительной записи в кабинет неотложной медицинской помощи на текущий и следующий день. Записаться можно через колл-центры поликлиник и на портале «Здравоохранение Мурманской области», выбрав запись «Кабинет неотложной медицинской помощи».

Первоочередность направления бригад для осмотра медицинским работником остается за лицами старше 60 лет, имеющим серьёзные сопутствующие заболевания и состояния, и при наличии признаков тяжёлого или нетипичного течения заболевания.

На основании федеральных рекомендаций, пациенты, вакцинированные/ревакцинированные против COVID-19 или переболевшие менее 6 месяцев назад в случае бессимптомного и лёгкого течения заболевания могут проходить лечение на дому без осмотра медицинского работника. Листки нетрудоспособности в таком случае оформляются (открываются/закрываются) дистанционно при обращении пациента в колл-центр поликлиники или единую службу 122.

Медицинские организации готовы предоставить хроническим больным возможность дистанционной выписки льготных лекарственных препаратов и проведения аудиоконсультации. В случае ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который определит тактику дальнейшего лечения.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, памятки для граждан о действиях в случае заболевания COVID-19, возможностей получения дистанционных консультаций, использования дополнительных сервисов в ближайшее время в полном объёме будут размещены на сайтах медицинских организаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437058/#&gid=1&pid=1