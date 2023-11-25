Системе образования необходимо ориентироваться на существующее производство

В Мурманске прошло заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Мероприятие объединило на своей площадке крупнейшие предприятия и образовательные организации региона с целью обмена опытом и выявления основных проблем взаимодействия работодателей и учебных заведений региона.

В рамках заседания участникам была представлена программа развития Мурманского арктического университета. Первый проректор вуза Мария Князева отметила, что объединение Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета приведет к созданию принципиально нового крупного образовательного учреждения, конкурентоспособного на национальном уровне.

Новый университет будет максимально ориентирован на глобальную арктическую повестку. Образовательные программы будут полностью опираться на исследовательскую базу, а проекты, реализуемые в рамках обучения, будут ориентированы на разработку новых продуктов и технологий, востребованных в ключевых для Мурманской области и Арктической зоны РФ отраслях.

Укрупнение университета позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование для обновления учебных аудиторий, научных лабораторий, студенческих общежитий, а также для создания новых научно-производственных объектов и учебных центров.

В рамках заседания участники обсудили вопросы дефицита кадров в регионе. И работодатели, и представители системы образования фиксируют отток молодежи и квалифицированных кадров. Как отмечали собравшиеся, одним из путей решения данной проблемы могло бы стать обязательное распределение выпускников на предприятия после окончания обучения. Также необходимо непосредственное участие предприятий, присутствующих в регионе, в образовательных программах, вплоть до их курирования. По ряду специальностей уже сформированы взаимоотношения работодателей и образовательных организаций в части подготовки будущих кадров, но по отдельным профессиям пока нет отлаженной системы обучения, сориентированной на существующее производство.

Особую тревогу у руководителей образовательных организаций вызывает сокращение сроков образовательных программ в системе среднего профессионального образования. По мнению представителей колледжей, это значительно ухудшит уровень подготовки выпускаемых специалистов. На базе Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области будет сформирована единая позиция колледжей по данному вопросу с целью дальнейшего направления в Российский союз промышленников и предпринимателей.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.