Системе здравоохранения Кадалакшского района будет оказана помощь со стороны региона

На следующей неделе в Кандалакшской ЦРБ появится «ковидное» отделение и будут доставлены экспресс-тесты на коронавирус. Учреждению будет передан современный рентген-аппарат из госпиталя в Мурмашах. Разносить противовирусные лекарства медикам помогут сотрудники районной администрации. Кроме того, упростят логистику доставки проб в мурманские лаборатории, а на «скорой помощи» – внедрят IP-телефонию, что позволит сократить время дозвона.

Это лишь несколько оперативных решений, принятых губернатором Мурманской области Андреем Чибисом по итогам поездки в Кандалакшу.

Глава региона лично посетил муниципалитет, чтобы разобраться с многочисленными жалобами в соцсетях на состояние кандалакшской медицины. На фоне общей стабилизации эпидситуации в области Кандалакша показывает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как отмечено в ходе общения главы региона с персоналом стационара, причины этого в основном системные, такие, например, как нехватка кадров. Кроме того, медики заболевают сами, а оставшимся в строю приходится справляться с наплывом пациентов. Так, на сегодняшний день во взрослом поликлиническом отделении Кандалакшской ЦРБ работают три врача-терапевта. Ещё острее стоит вопрос с узкими специалистами.

Но если срочно привлечь в район кадры – задача сложная, то поддержать медиков набором простых быстрых решений региону вполне по силам, считает Андрей Чибис.

«Этот набор мероприятий позволит оперативнее отрабатывать всё, что касается коронавирусных больных. С учётом исторического дефицита медработников ситуация требует новых дополнительных решений. Я уверен, что этот комплекс мер позволит добиться снижения темпов прироста и стабилизировать ситуацию в Кандалакшском районе в ближайшие несколько недель», – подчеркнул губернатор.

Помимо «быстрых» решений, в запасе у правительства области есть и «долгие». Так, Андрей Чибис сообщил, что в рамках заседания оперативного штаба в Кандалакше поручил областному Минздраву проработать вопрос создания в районе постоянно действующего инфекционного отделения, сообщает региональное Министерство информационной политики.