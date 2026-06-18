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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.26 14:30

Системное обновление военных гарнизонов в Мурманской области продолжается

Председатель Мурманской областной Думы посетил с рабочей поездкой Гаджиево. В программе визита - контроль хода реализации региональных и федеральных программ по ремонту и благоустройству, посещение образовательных учреждений.

Первую остановку по плану поездки спикер регионального парламента сделал ещё до приезда в гарнизон подводников - на автодороге регионального значения Мишуково-Снежногорск. Здесь дорожники приступили к реконструкции участка с 30 по 38 километр.

- Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», - отметил Сергей Дубовой. - Дорожники завершили срезку старого дорожного покрытия и приступили к устройству выравнивающего слоя на проезжей части. Движение транспорта полностью сохранено — работы идут поочерёдно на одной половине проезжей части, что позволяет не перекрывать участок целиком. Этот участок дороги имеет большое значение для жителей всех трёх городов, входящих в ЗАТО Александровск. Уверен, все запланированное будет выполнено качественно и в срок.

В Гаджиево председатель областной Думы принял участие в общественном мониторинге организации отдыха детей в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе школы №276. Особое внимание в ходе контрольного мероприятия было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности объекта отдыха детей, а также организации их питания и медицинского сопровождения.

- Система безопасности и медицинского сопровождения обеспечена, - подчеркнул по итогам проверки парламентарий. - В школьной столовой разнообразное меню, включены сезонные овощи и фрукты. Оценка детей – «готовят вкусно». Для юных гаджиевцев подготовлена насыщенная досуговая программа.

Следующий пункт программы визита: знакомство с ходом работ по обустройству образовательного пространства для детей с расстройствами аутистического спектра и глубокими интеллектуальными нарушениями, расположенного во втором корпусе школы №276. Помимо ремонта запланировано приобретение модульной мебели и индивидуальных шкафчиков; специализированного коррекционно-развивающего и сантехнического оборудования. Все это стало возможным благодаря очередной, третьей подряд победе образовательной организации в конкурсном отборе по программе «Арктическая школа».

- Эта региональная программа в рамках народного плана «На Севере - жить!» реализуется в Мурманской области уже шестой год, - отметил Сергей Дубовой. – На сегодня это - один из главных инструментов для преобразования школ и детских садов в регионе. Судите сами: за шесть лет в ЗАТО Александровске реализовано 13 проектов в 6 образовательных учреждениях, которые помогли не только обновить образовательную среду, но и улучшить материально-техническую базу. Среди них - музей-коворкинг и центр «Уникум» в СОШ №276. С учётом мнения родителей и педагогов ресурсный класс планируется разместить в отдельной рекреации. Вместе с и.о. главы ЗАТО Александровск Сергеем Лебедевым и директором школы Ириной Козинец оценили объём предстоящих работ после проведенного демонтажа. Они вступят в активную фазу сразу после окончания выпускных экзаменов.

Спикер регионального парламента посетил дежурный детский сад №1 «Семицветик», где пообщался с персоналом и детьми, а также принял участие в высадке цветов.

Важная часть программы визита – контроль выполнения работ в рамках реновации ЗАТО и народной программы «На Севере – жить!». Председатель областной Думы побывал на нескольких объектах, на которых либо были выполнены, либо в настоящее время ведется ремонт или благоустройство территории.
- Благодаря поддержке Президента России и инициативам губернатора в рамках реновации ЗАТО и народной программы «На Севере – жить!» продолжается системное обновление военных гарнизонов, - подчеркнул Сергей Дубовой, подводя итог рабочей поездки. - В числе ключевых направлений – демонтаж аварийных домов, капремонты кровель, фасадов и внутридомовых сетей, ремонт муниципальных квартир, улично-дорожной сети и дворов, установка детских и спортивных площадок. Особенно порадовало то, что жители, с которыми удалось сегодня пообщаться, положительно оценивают стремление властей сделать комфортней населенные пункты, где проживают наши военнослужащие и их семьи. При этом все понимают, насколько важен вклад самих граждан в обновление своего родного дома, в частности, в сохранение сделанного. Убежден, благодаря совместной работе федеральной и региональной власти, а главное - самих северян, программа реновации ЗАТО будет успешно реализована, а населенные пункты ЗАТО станут более чистыми, безопасными и современными.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34510/

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