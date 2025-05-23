Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12

Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ и ПАО «ТГК-1» совместно ввели в промышленную эксплуатацию технологию доведения плановой мощности из диспетчерского управления на Верхне-Туломскую ГЭС-12.

Технология позволяет доводить до органов управления гидроагрегатами ГЭС плановое значение нагрузки, рассчитываемое системным оператором на балансирующем рынке на каждый час в зависимости от режима работы энергосистемы, и в автоматическом режиме без участия персонала применять его.

На электростанциях, где система ещё не подключена, доведение планового диспетчерского графика осуществляется путем отправки его оперативному персоналу станции. Автоматизация процесса позволяет повысить скорость и надежность доведения планового диспетчерского графика и диспетчерских команд на изменение плановой мощности до ГЭС.

Верхне-Туломская ГЭС-12 стала четвертой гидроэлектростанцией в энергосистеме Мурманской области, на которой внедрена технология доведения плановой мощности из Кольского РДУ. Впервые такое решение в энергосистеме региона было внедрено в марте 2023 года на Серебрянской ГЭС-15, затем аналогичные проекты реализованы на Нива ГЭС-3 и Княжегубской ГЭС-11. В планах внедрение аналогичной технологии на Серебрянской ГЭС-16 и Верхне-Териберской ГЭС-18.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, деятельность энергетических предприятий на территории региона отвечает целям и задачам стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (ПАО «ТГК-1»): https://gov-murman.ru/info/news/