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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.22 16:00

Систему мониторинга уборки территорий Мурманской области (СМУТ) основательно доработали

На этой неделе  состоялись контрольные испытания. Самыми значительными из 23 нововведений отмечены новые возможности диспетчеризации транспортных средств, обновления структуры планирования и закрытия заданий. Кроме того, расширен функционал выгрузки отчетов.

«Региональная система мониторинга – принципиально новый подход к контролю качества уборки территорий. Обновления позволят оптимизировать передвижение техники, усилить контроль исполнения подрядных обязательств, повысить качество эксплуатации системы в целом», – подчеркнула заместитель министра энергетики и ЖКХ Ирина Очкинадзе.

За период промышленной эксплуатации системы создано и автоматически проверено более 77 тысяч заданий на уборку и содержание дорог. Как отмечают в Министерстве цифрового развития Мурманской области, система успешно зарекомендовала себя в прошлом сезоне. Количество жалоб на уборку дорог зимой, поступающих от жителей региона, значительно сократилось – на 10% по сравнению с предыдущим периодом 2020-2021 годов.

«Мы продолжаем делать систему простой и понятной для специалистов, чтобы они могли оперативно реагировать на сообщения жителей региона. Например, теперь задание в СМУТ можно сформировать сразу из жалобы, поступившей с портала «Наш Север». Кроме того, система подсветила, насколько различны наименования одних и тех же работ в контрактах у подрядчиков, которые осуществляют уборку, поэтому для них был разработан унифицированный справочник «Виды работ». Он поможет привести контракты к единообразию и структурированно формировать отчетность для руководителей», – рассказала вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова.

Коснулись изменения и техподдержки системы, сообщить об ошибке сотрудник может в один клик. На каждой странице есть соответствующая форма обратной связи, что значительно экономит время.

Напомним, наблюдать, как выполняют свою работу более 700 единиц техники, может каждый житель Мурманской области. Все перемещения отображаются на интерактивной карте, отмечает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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