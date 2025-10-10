Систему семейных государственных праздников предлагают расширить

Вчера в Пскове прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике под председательством Станислава Мельникова. В нём приняла участие председатель комитета по здравоохранению Лена Лукичева.

Парламентарии рассмотрели и поддержали инициативы Мурманской областной Думы.

В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, повышения социальной значимости материнства и отцовства в Российской Федерации предложено установить в стране День многодетной семьи. Парламентарии Северо-Запада планируют принять соответствующее обращение к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину.

Законодатели также одобрили инициативу по вопросу установления ежегодной выплаты отдельным категориям граждан, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Учитывая, что численность инвалидов и участников Великой Отечественной войны, являющихся получателями единовременной выплаты, с каждым годом уменьшается и эти граждане заслуживают особого внимания и поддержки со стороны государственных структур и общества, парламентарии Северо-Запада планируют направить обращение к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину с просьбой рассмотреть возможность установления ежегодной выплаты отдельным категориям граждан, приуроченной к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

