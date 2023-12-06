Систему теплоснабжения Мончегорска и района Дровяное в Мурманске переведут на биотопливо

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, правительство Мурманской области продолжает работу по переводу системы теплоснабжения региона на более перспективные виды топлива. В будущем году начнется строительство двух новых котельных в Мончегорске и Мурманске (район Дровяное), где в качестве топлива будет использоваться древесная щепа. Впоследствии объекты заменят действующие угольные котельные.

Что касается дизельной котельной в Дровяном, там будет построен блочно-модульный блок, работающий на пеллетах.

Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, реализация проектов с использованием механизма поддержки субъектов РФ в виде специального казначейского кредита позволит повысить надёжность теплоснабжения потребителей, сократить эксплуатационные расходы.