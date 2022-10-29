Систему теплоснабжения Октябрьского округа Мурманска модернизируют при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. В мае текущего года правительством Мурманской области совместно с АО «Мурманэнергосбыт» подана заявка в фонд на реализацию проекта по капитальному ремонту линейных объектов Мурманска.

26 октября подписан договор займа между фондом и компанией «Мурманэнергосбыт» на финансирование мероприятий в IV квартале 2022 года и в 2023 году.

Проектом со сроком реализации в 2023 году предусматривается капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории Октябрьского округа Мурманска.

«Замена и ремонт тепловых сетей – насущный вопрос. Масштаб износа инженерных коммуникаций в регионе таков, что решать проблему надо комплексно. Поэтому инициатива главы региона Андрея Чибиса привлечь средства Фонда реформирования ЖКХ очень своевременна. Мы подали заявку и получили одобрение, – подчеркнул заместитель губернатора Алексей Лыженков. – Проделана большая работа для получения финансирования, а предстоит ещё более ответственная. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в установленный срок. Закупка материалов уже осуществлена».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения района областного центра с численностью населения 86510 человек, а также снизить потери тепловой энергии при её передаче потребителю и сократить издержки на обслуживание теплосети.

Фото: https://gov-murman.ru