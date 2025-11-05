Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития регионаПолиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.11.25 15:00

Системы искусственного интеллекта и VR-тренажеры повысили безопасность труда в Заполярье

Опыт цифровизации охраны труда Мурманской области был представлен на региональной конференции в Республике Саха (Якутия). Мероприятие, посвящённое передовым практикам обеспечения безопасности на производстве, собрало экспертов со всей страны для обмена опытом.

На конференции обсудили передовые технологии и методы повышения безопасности на рабочих местах. Одним из ключевых спикеров мероприятия стал Максим Ромащенко, начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Министерства труда и социального развития Мурманской области.

В своём выступлении он подробно осветил положительный опыт цифровизации сферы охраны труда в нашем регионе, подчеркнув эффективность внедрения современных технологий, включая системы искусственного интеллекта. Как отметил эксперт, цифровые решения помогают существенно повысить контроль над соблюдением норм безопасности на производствах, минимизировать риски несчастных случаев и создать комфортные условия труда для сотрудников.

Работодателями Мурманской области используются следующие инновационные подходы: компьютерные системы видеонаблюдения (компьютерное зрение) позволяют автоматически выявлять нарушения техники безопасности и оперативно предупреждать возможные инциденты. Специализированные цифровые платформы позволяют проводить аудит по охране труда, управлять профессиональными рисками, формировать наряды-допуски, вести учет режима труда и отдыха работников. Кроме того, эти системы оказывают методическую помощь при разработке инструкций по охране труда, журналов и распоряжений и т.п.

Использование технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности открывает новые возможности для отработки безопасных методов и приемов труда.

Электронный документооборот обеспечивает своевременное оформление всех необходимых документов и снижает вероятность ошибок и потерь важных сведений.

Максим Ромащенко привёл конкретные цифры, демонстрирующие успехи цифровой трансформации в регионе: за пять последних лет количество нарушений правил пользования средствами индивидуальной защиты сократилось на 87%; только за девять месяцев текущего года благодаря технологиям ИИ было предотвращено 1428 серьёзных нарушений со стороны подрядчиков, что позволило избежать тяжёлых последствий.

Такие результаты не могут не радовать, поскольку охрана труда и здоровья работников предприятий региона – один из основных приоритетов в работе регионального министерства труда и социального развития и правительства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556422/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Программа «Я выбираю Север» - Юлия Полиэктова, заместитель губернатора, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Повтор (12+)
-PRO Деньги (16+)2 из 3 россиян — за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 43 копейки, евро прибавил почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказали пожелания обустроить новую детскую площадку, заменить урны у подъездов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»