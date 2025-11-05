Системы искусственного интеллекта и VR-тренажеры повысили безопасность труда в Заполярье

Опыт цифровизации охраны труда Мурманской области был представлен на региональной конференции в Республике Саха (Якутия). Мероприятие, посвящённое передовым практикам обеспечения безопасности на производстве, собрало экспертов со всей страны для обмена опытом.

На конференции обсудили передовые технологии и методы повышения безопасности на рабочих местах. Одним из ключевых спикеров мероприятия стал Максим Ромащенко, начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Министерства труда и социального развития Мурманской области.

В своём выступлении он подробно осветил положительный опыт цифровизации сферы охраны труда в нашем регионе, подчеркнув эффективность внедрения современных технологий, включая системы искусственного интеллекта. Как отметил эксперт, цифровые решения помогают существенно повысить контроль над соблюдением норм безопасности на производствах, минимизировать риски несчастных случаев и создать комфортные условия труда для сотрудников.

Работодателями Мурманской области используются следующие инновационные подходы: компьютерные системы видеонаблюдения (компьютерное зрение) позволяют автоматически выявлять нарушения техники безопасности и оперативно предупреждать возможные инциденты. Специализированные цифровые платформы позволяют проводить аудит по охране труда, управлять профессиональными рисками, формировать наряды-допуски, вести учет режима труда и отдыха работников. Кроме того, эти системы оказывают методическую помощь при разработке инструкций по охране труда, журналов и распоряжений и т.п.

Использование технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности открывает новые возможности для отработки безопасных методов и приемов труда.

Электронный документооборот обеспечивает своевременное оформление всех необходимых документов и снижает вероятность ошибок и потерь важных сведений.

Максим Ромащенко привёл конкретные цифры, демонстрирующие успехи цифровой трансформации в регионе: за пять последних лет количество нарушений правил пользования средствами индивидуальной защиты сократилось на 87%; только за девять месяцев текущего года благодаря технологиям ИИ было предотвращено 1428 серьёзных нарушений со стороны подрядчиков, что позволило избежать тяжёлых последствий.

Такие результаты не могут не радовать, поскольку охрана труда и здоровья работников предприятий региона – один из основных приоритетов в работе регионального министерства труда и социального развития и правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556422/#&gid=1&pid=5