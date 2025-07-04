Кировск готовится принять всероссийский фестиваль летних видов спорта «СпортФест Хибины – 2025»СИСТЕМЫ СКОРИНГА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РИСКОВ В БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 15:45

СИСТЕМЫ СКОРИНГА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РИСКОВ В БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ

В эпоху больших данных скорость и точность принятия решений во многом зависят от того, как быстро мы умеем анализировать информацию. Скоринговые системы – это как раз те технологии, которые превращают разрозненные массивы данных в понятный цифровой балл риска. На портале scoring.ru можно наглядно увидеть, как такие решения работают в разных отраслях: от кредитования и страхования до HR-подбора персонала.

ЧТО ТАКОЕ СКОРИНГ И КАК ОН РАБОТАЕТ

Это количественная модель, которая присваивает объекту или событию интегральную оценку: чем выше балл, тем ниже вероятность негативного исхода (невозврата кредита, страхового мошенничества, токсичности сотрудника и т. д.).

Сбор данных:

  • финансовые показатели;
  • социально-демографическая информация;
  • поведенческая статистика;
  • сведения из открытых источников и кредитных бюро.

Полученные данные приводятся к единому формату, устраняются дубликаты, заполняются пропуски.

При построении модели используются методы логистической регрессии, градиентного бустинга, нейросетей. Итоговый score выражается, как правило, на шкале 0-1000 или 0-100.

В зависимости от пороговых значений принимается решение: одобрить кредит, предложить повышенную франшизу, пригласить кандидата на следующий этап собеседования и т.п.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СКОРИНГА

КРЕДИТОВАНИЕ

Розничные банки используют поведенческий скоринг для определения лимитов по кредитным картам. МФО автоматизируют выдачу онлайн-займов: решение принимается за 1-2 минуты.

СТРАХОВАНИЕ

Анализ истории ДТП и стиля вождения (телематические устройства) формирует персональный страховой тариф. Скоринг убытков помогает обнаруживать мошеннические схемы при выплатах.

HR-ПОДБОР

Предиктивный скоринг оценивает вероятность текучести кадров, адаптационный потенциал и продуктивность соискателя. Алгоритмы учитывают soft skills: коммуникабельность, эмоциональную устойчивость, склонность к соблюдению регламентов.

E-COMMERCE

Оценка покупателя по поведенческим паттернам (скоринг транзакций) снижает долю возвратных платежей и chargeback. Онлайн-магазины динамически корректируют способы доставки и предоплаты на основе рискового балла.

БУДУЩЕЕ СКОРИНГА: ОТ BIG DATA К EXPLAINABLE AI

Тенденции:

  • Explainable AI – модели становятся «прозрачными», чтобы регуляторы и клиенты понимали логику решений;
  • Real-time скоринг – оценка риска прямо в момент транзакции или обращения клиента;
  • Edge-scoring – перенос вычислений ближе к устройству (например, датчики IoT оценивают риск локально).

Скоринговые технологии превратились из вспомогательного инструмента в ключевой элемент риск-менеджмента. Они ускоряют процессы, снижают издержки и повышают точность прогнозов.

 

 

АО «БКИ СБ»

ИНН 7708429953

ККТУ 6.1.1

2VfnxxCgZzp

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:30Группа «Кино». Концерт в Севкабель Порт, Санкт-Петербург '2021 (16+)20:45«Питер-Москва». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)22:35«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокие запросы к МРОТ — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове, Рязани и Ижевске-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 5 копеек, евро теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор посетил Мурманскую областную электросетевую компанию и встретился с её коллективом-PRO ЖКХ (18+)В Мончегорске открылся новый центр обслуживания клиентов мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»