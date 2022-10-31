Ситуация на региональном рынке труда остаётся стабильной

В Мурманске прошло заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Представители работодателей и образовательных организаций региона обсудили непростую ситуацию на региональном рынке труда, которая усугубилась в связи с объявленной в сентябре частичной мобилизацией.

Участники отметили, что на данный момент на предприятиях удаётся сохранить кадровую стабильность, однако в любой момент она может стать критической, ведь под мобилизацию в первую очередь попадают те, кого в экономике и так значительно не хватает – молодые специалисты рабочих и инженерных профессий, занятые на производстве. Официально в регионе мобилизация не завершена, поэтому никто не может спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

Собравшиеся скорректировали ход подготовки к региональному празднику профмастерства «Профессионалы на Мурмане-2022», который стартует уже в ноябре. Всего в рамках праздника планируется провести 7 конкурсов по различным профессиям и специальностям. Часть конкурсов в этом году, по решению комиссии, пройдёт при участии не только студентов колледжей, но и молодых работников предприятий.

В ходе заседания члены комиссии выбрали нового председателя комиссии, которым стал заместитель директора филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» по персоналу Иван Чабаненко.

Также в рамках мероприятия были вручены почётные грамоты за значительный вклад в развитие кадрового потенциала региона директору Мурманского строительный колледж имени Н.Е. Момота Вадиму Милиеву и директору Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Вячеславу Малкову.

Для участников заседания, проходившего на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Мурманской области, была организована презентация возможностей Центра и экскурсия. Центр был открыт в сентябре 2022 года в рамках национального проекта «Образование». Данная площадка объединяет и координирует материально-технические, кадровые и методические образовательные ресурсы области с целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации всех категорий жителей региона.

Фото предоставлено пресс-центром СПП МО.