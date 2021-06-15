Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты

Эксперты hh.ru выяснили, что происходило с рынком труда в Мурманской области за последний месяц. В основе анализа: данные более 5 000 вакансий, а также информация из более 9500 резюме, открытых на hh.ru в Мурманской области за месяц.

Активность работодателей на рынке труда

Прирост числа вакансий за последний месяц в Мурманской области составляет 11%. Больше всего новых предложений появилось для представителей высшего менеджмента и руководителей среднего звена (+84% прироста вакансий). В разрезе профобластей работодатели активней всего предлагают работу управленцам в сфере продаж, администрирования и управления персоналом. Востребованы руководители филиалов, коммерческие директоры, управляющие сетью магазинов, а также начальники отделов. Диапазон средних предлагаемых зарплат для управленцев за последний месяц – от 95 тысяч до 155 тысяч рублей.

На втором месте по числу новых вакансий – маркетинг, реклама, PR (+63), в этой области мурманские компании активно ищут специалистов по продвижению и рекламе, маркетологов, PR-специалистов, копирайтеров – всего более 100 вакансий за последний месяц. Диапазон средних предлагаемых зарплат для специалистов данного профиля в Мурманской области – от 25 тысяч до 40 тысяч рублей.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена в сферах «Юристы», «Безопасность», «Страхование», «Госслужба», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты».

Предлагаемая работодателями из Мурманской области зарплата для специалистов за май – 46355 рублей и остается ниже среднероссийской на 4%.

Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам мая зарплату от 135 тысяч рублей в Мурманской области предлагали в более чем 140 вакансиях. Одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях сфер «Транспорт, логистика» - несколько десятков вакансий со средней зарплатой от 150 тысяч рублей. Также в топ самых высокооплачиваемых по числу вакансий вошли сферы строительства и недвижимости, а также продаж - в них представлено в совокупности более пятидесяти предложений о работе с зарплатой более 140 тысяч рублей. Меньше всего высокооплачиваемых вакансий за последний месяц размещено в сфере гостеприимства, спортивных клубов и салонов красоты, а также в области домашнего персонала.

Активность соискателей в Мурманской области

В Мурманской области продолжает снижаться уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за май он составляет 3,7 резюме на вакансию. Для сравнения hh.индекс в прошлом месяце в Мурманской области был в пределах нормы - 5 резюме на вакансию. Данные этого месяца показывают иную картину: работодатели испытывают большую потребность в работниках и это касается почти всех сфер, но при этом число активных соискателей не слишком высокое. Например, остаётся таким же низким как и в прошлом месяце hh.индекс в сферах консультирования, домашнего персонала, страхования, инсталляции и сервиса, автомобильного бизнеса, медицины и фармацевтики, банковского сектора, сферы гостеприимства, а также продаж - до 1 резюме на вакансию, что говорит об остром дефиците работников в этих сферах.

Между тем больше всего резюме за последний месяц по сравнению с предыдущим разместили работники в сфере образования, ищущие новую работу – прирост 12%. За ними следуют представители высшего менеджмента и работники сферы закупок (по +6%), на третьем месте по числу резюме за месяц – представители сферы добычи сырья (+4%), за ними с небольшим отрывом идут работники сферы медицины и фармацевтики (+3% новых резюме за месяц).

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Мурманской области в резюме – порядка 49800 рублей, что примерно совпадает со среднероссийскими запросами соискателей. Одни из самых высоких желаемых зарплат (от 150 тысяч рублей) можно найти в резюме у более 250 соискателей из Мурманской области, которые претендуют на места руководителей, работников в сфере добычи сырья и специалистов в области строительства и недвижимости.

Кому предлагают одни из самых высоких зарплат в Мурманской области прямо сейчас*:

* - в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.