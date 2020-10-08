К концу 2020 года численность сотрудников в своём коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%). К таким выводам пришла компания «Нh.ru». Также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штатов произошло почти в половине (47%) российских компаний.

Эксперты отмечают, что в последнюю неделю наблюдается негативная тенденция и с количеством открытых вакансий. Поэтому дальнейший рост безработицы (а сейчас не у дел остались уже более 4 млн человек) исключать нельзя. Финансовое состояние компаний ухудшается из-за перевода сотрудников на дистанционную работу. Многие себе это позволить просто не могут и отправляют работников в неоплачиваемые отпуска.

«На рынке труда прошедшие сокращения отразились в виде значительного снижения открытых вакансий в апреле–мае, когда было 12 человек на место. Восстанавливаться ситуация стала только к середине июня, а конкуренция соискателей по вакансиям сократилась в два раза, — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы компании «Hh.ru» Александр Джабаров. — По резюме динамика остановилась в августе — прирост всего 2%. Снижение резюме в мае было связано с тем, что люди предпочли не искать в этот период работу и переждать. Они понимали, что, кроме удалёнки, ни на что больше не устроятся».

По его словам, если вторая волна коронавируса будет такой же жёсткой, как и первая, то ситуация на рынке труда станет очень сложной и опять пройдёт череда увольнений. «До сих пор сохраняются отрасли, которые ещё далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним», — пояснил Александр Джабаров.

Ухудшение состояния рынка труда отметил и основатель «SuperJob» Алексей Захаров. Он заявил, что в октябре показатели по открытым вакансиям вновь пошли вниз. «На пике пандемии активность работодателей падала на 60%. Это очень высокий показатель, можно сказать, что набор персонала практически остановился. Ожидалось, что восстанавливаться всё будет очень долго. Однако к концу августа показатели достигли докризисных, а в первые две-три недели сентября даже повысились на 7%. Но сейчас есть опасения, что мы вновь уйдём в минус относительно докризисной ситуации», — сказал «Известиям» эксперт.

В январе 2020 года уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составлял 4,7%, а количество незанятых 3,5 млн человек. По состоянию на август эти показатели выросли до 6,4% или 4,8 млн человек, сообщили «Известиям» в Минтруде. По профессиям больше всего среди нетрудоустроенных граждан, которые трудятся в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, транспортной отрасли, а также не имеющих квалификации.