Ситуация на сельхозпредприятии «Тулома» в центре внимания депутатов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение информации о текущей деятельности государственного областного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Тулома» и о том, какие меры были приняты по итогам рабочего визита депутатов Мурманской областной Думы в апреле этого года.

Отмечалось, что в настоящее время в работе сельхозпредприятия наметились положительные сдвиги. ГОУСП «Тулома» является единственным в регионе крупнейшим сельскохозяйственным предприятием полного цикла производства и переработки молочной и мясной продукции. Правительством Мурманской области обеспечена государственная поддержка региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 2026 год только для ГОУСП «Тулома» за счёт средств областного бюджета предусмотрено более 280 млн рублей, из которых предприятию направлено порядка 155 млн рублей в качестве возмещения понесенных затрат за произведенную молочную продукцию, а также компенсированы затраты на приобретение комбикормов. Подготовка к посевным работам началась на предприятии в установленный срок. Закрытие предприятия не планируется. Поголовье коров на протяжении трех лет сохраняется. Однако подчеркивалось, что до полного финансово-экономического оздоровления «Туломы» ещё далеко.

Парламентарии сошлись во мнении, что необходимо и в дальнейшем внимательно следить за всем, что происходит на крупнейшем сельскохозяйственном предприятии полного цикла производства и переработки молочной и мясной продукции в регионе. Запланирована ещё одна рабочая поездка к аграриям, которая состоится в конце лета – начале осени. Пока же информация о текущей деятельности ГОУСП «Тулома» была принята к сведению.

На заседании комитета также были рассмотрены изменения в закон «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области». В том числе корректировка усовершенствует порядок распределения разрешений на добычу лося. Ещё одно предложение - выдавать больше разрешений на добычу бурого медведя, чтобы охота на этого опасного зверя велась активнее и успешнее.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также комитет рекомендует утвердить два перечня недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципальных образований. Речь идёт о верхней площадке для стоянки автотранспортных средств рядом с железнодорожным вокзалом на улице Коминтерна в Мурманске и о здании профессионального училища №1 на улице Кольской в Мончегорске.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34383/

