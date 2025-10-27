В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеДля учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
Ситуация на Северном бассейне иллюстрирует необходимость целевой поддержки российского рыбного экспорта - сенатор РФ Елена Дягилева

Прошедшая неделя в Санкт-Петербурге проходила под эгидой Международного рыбопромышленного форума – главном отраслевом конгрессном мероприятии. Участником дискуссии, посвящённой развитию экспорта рыбной продукции, стала представитель в Совете Федерации от Мурманской области Елена Дягилева.

«До 70% в общей отраслевой выручке рыбаков приходится на экспортную составляющую, на внешний рынок идёт порядка половины всех добываемых водных биоресурсов. Это подтверждает значимость развития экспорта для обеспечения устойчивости всей отрасли», – подчеркнула парламентарий.

Елена Дягилева обратила внимание на то, что каждая девятая тонна рыбной продукции произведена предприятиями Мурманской области, работники заполярных предприятий, а сегодня в отрасли занято порядка 7,5 тысячи человек, обеспечивают свыше 11% общероссийского вылова и 55% вылова предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна. По словам парламентария изменение парадигм международного сотрудничества существенно повлияли на отрасль в целом и на его экспортную составляющую.

«В 17-м пакете санкций Евросоюз впервые ввёл ограничения против рыбопромышленных компаний – под запретом оказался промысел в норвежской экономической зоне, имеющей статус международных вод. Ситуация с двумя компаниями, на долю которых приходится 40% добычи в Северном рыбохозяйственном бассейне, иллюстрирует необходимость целевой поддержки российского рыбного экспорта и его переориентации на новые направления», – подчеркнула Елена Дягилева.

Сенатор отметила, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис регулярно проводит заседания Территориального рыбохозяйственного совета, который стал эффективной рабочей площадкой для координации действий власти и бизнеса. Диалог с участием главы региона позволяет решать актуальные задачи и оперативно реагировать на новые вызовы. Говоря о перспективах отрасли, которая играет большую роль в социально-экономической специализации, она подчеркнула, что благодаря личному вниманию Президента России Владимира Путина, правительства РФ, эффективным действиям регуляторов, активной позиции отраслевых объединений и, конечно, упорному тяжёлому труду российских рыбаков рыбохозяйственный комплекс страны продолжит своё развитие.

«Сложившийся формат взаимодействия палаты регионов с Минсельхозом России, Росрыболовством позволяет оперативно решать вопросы отрасли с учётом интересов прибрежных регионов и мнения рыбацкого сообщества», – подвела итог Елена Дягилева.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в дискуссии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Максим Маркович, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков, глава центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, представитель от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации Людмила Талабаева, представители отраслевых ассоциаций и компаний.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555925/#&gid=1&pid=1

