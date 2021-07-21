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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 15:00

Ситуация с COVID-19 в Мурманской области остаётся напряжённой, но стабильной

Во вторник, 20 июля прошло очередное заседание межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Заседание провела первый вице-губернатор Оксана Демченко.

О текущей ситуации с COVID-19 в регионе доложила руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

«Ситуация по-прежнему остаётся напряжённой, но стабильной. Нужно отметить, что впервые темп прироста, то есть сами случаи и обращаемость, снизился на 0,05%. Это говорит о том, что мы остаёмся на высоких цифрах, но не растём. По возрастным группам отличается наибольший предельный рост заболеваемости у северян от 18 до 29 лет», – отметила Лена Лукичёва.

Она также добавила, что по острым респираторным вирусным инфекциям в регионе наблюдается снижение случаев и обращений на 13%. Так, на прошлой неделе их зафиксировано 4578, а на этой – 3978.

«Тестирование держим по-прежнему на высоком уровне. Его показатель составляет 454 на 100 тысяч населения при нормативе – 200 ПЦР-тестов. Также остаются актуальными меры индивидуальной защиты», – подчеркнула Лена Лукичёва.

В завершение доклада глава регионального Управления Роспотребнадзора внесла предложение о том, чтобы обязать всех руководителей высших и средних учебных заведений области принимать обучающихся в общежития при условии подтверждения факта перенесённой ими коронавирусной инфекции за последние шесть месяцев или прохождения вакцинации. По словам Лены Лукичёвой, это связано в первую очередь с тем, что наибольший удельный вес количества зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе даёт возрастная группа 18-29 лет.

«Думаю, что в этой части возражений не будет, и мы это поддержим. Ждём ваших предложений, согласно которым оперативно оформим соответствующее постановление правительства Мурманской области. Это абсолютно оправданная и понятная мера», – прокомментировала предложение Оксана Демченко.

Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, на прошлой неделе в регионе развёрнуты 20 «ковидных» коек и вчера дополнительно – 10 коек в Апатитско-Кировской ЦГБ.

«Всего с мая в Мурманской области мы развернули более тысячи коек под COVID-19. В настоящее время их количество составляет 1392, – сообщил Дмитрий Панычев. – По вакцинации у нас работает 31 прививочная бригада с учётом изменений по выездным мобильным пунктам. Мы объединили бригады, которые ранее прививали северян в торговых центрах, и теперь с субботы у нас работает прививочный пункт в Ледовом дворце. За выходные и понедельник вакцину получили более тысячи человек. Всего в регионе привиты более 158 тысяч северян, показатель приближается к 46% от плана».

В рамках мероприятия участники заседания также обсудили вопросы проведения проверок по соблюдению масочного режима на объектах торговли и иных объектах с массовым пребыванием людей, в том числе на общественном транспорте.

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