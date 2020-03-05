Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 08:00
Ситуация с коронавирусом негативно сказывается на «Почте России» и её выручке
Ситуация с коронавирусом негативно сказывается на «Почте России» и её выручке, поскольку компания является крупнейшим в РФ оператором трансграничной торговли, заявил гендиректор компании Максим Акимов.
«Могу сказать, что, конечно, так как мы крупнейший оператор трансграничной торговли, мы крупнейший трансграничный логист, ситуация по коронавирусу на нас сказывается, она давит на нашу выручку, она давит на нашу доходность», - сказал Акимов журналистам 4 марта, пишет 1prime.ru.
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Педро
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