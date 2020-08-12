Ситуация с коронавирусом в ЗАТО остаётся стабильной

Во флотской столице за прошедшую неделю зафиксировано 57 случаев заболевания.

- За последние две-три недели заболеваемость резко пошла на спад. Ситуация в ЗАТО остаётся стабильно благоприятной. Вместе с органами здравоохранения продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, - рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Евгений Шлейфер.

Специалисты Роспотребнадзора делают особый акцент на сезонной вакцинации. Она стартует уже 1 сентября. Задача на эту осень - привить более 60% населения Мурманской области.

- Специалисты ведомства провели исследование, которое показало, что коронавирусная инфекция может сказаться неблагоприятно, если человек не привьётся против гриппа. Не исключена микст-инфекция. Если COVID-19 в организме человека встретится с вирусом гриппа - это может привести к тяжёлым случаям заболевания. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не игнорировать предстоящую прививочную кампанию, - отметил Евгений Шлейфер.

По данным регионального оперативного штаба за вторник в Североморске выявлено 6 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксирован 951 заболевший.