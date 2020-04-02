Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в работу областной Думы

- Принято распоряжение о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в областной Думе, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Максимально сокращены массовые мероприятия, а в случае крайней необходимости совещания и обсуждения проводятся в режиме видеоформата, депутатам рекомендовано отменить выезды за пределы области, принят специальный режим служебного взаимодействия с упором на электронный документооборот, дистанционную работу, организован строгий контроль за состоянием здоровья гражданских служащих. При этом орган законодательной власти полноценно действует.

У меня появилась возможность более тщательно изучить ряд документов, в частности, законопроекты, принятые Государственной Думой, и проекты законов, которые планируется рассмотреть нашим региональным парламентом.