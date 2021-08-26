Ситуация с ликвидацией последствий пожара на улице Коминтерна находится на контроле губернатора

Сегодня утром губернатор Андрей Чибис провёл экстренную рабочую встречу с исполняющей обязанности главы администрации г. Мурманска Валентиной Доцник и заместителем губернатора Юрием Сердечкиным. Поводом для разговора стало произошедшее вечером 25 августа возгорание кровли дома №15 по улице Коминтерна.

«Прошу сообщить, что у нас с домом, как чувствуют себя люди, какие сложности, и необходима ли какая-то помощь», – сказал глава региона, открывая встречу.

По словам Валентины Доцник, никому из эвакуированных в ходе локализации пожара жильцов дома не потребовалось переезжать в пункт временного размещения, все они вернулись в свои квартиры. Пострадавших нет, конструктивные элементы здания также остались в сохранности. Сильно залиты водой 3 и 4 этажи. В течение ночи было восстановлено освещение в большинстве подъездов.

«Просьба ситуацию не отпускать, если нужна помощь – помочь, и контролировать работу по восстановлению жилья», – обратился к коллегам Андрей Чибис.

Напомним, сигнал о пожаре в Мурманске на Коминтерна, 15 поступил в ГУ МЧС РФ по Мурманской области в 19.50 25 августа. Произошло возгорание кровли на площади 30 кв. метров. На ликвидации пожара было задействовано 32 человека и 10 единиц техники.