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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 14:00

Ситуация с подачей отопления и горячего водоснабжения на ул. Капитана Елькина в п.г.т. Сафоново на контроле оперативного штаба Североморска

Ситуация с подачей отопления и горячего водоснабжения на ул. Капитана Елькина в п.г.т. Сафоново находится на  контроле оперативного штаба по решению проблем в сфере ЖКХ, который возглавляет Владимир Евменьков.

Как вчера рассказал руководитель филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Сергей Варламов, на сегодняшний день специалисты предприятия все дома обследовали и общие проблемные вопросы отработали, теперь предстоит отработка по конкретным адресам. В частности, в квартирах, где был зафиксирован неравномерный прогрев радиаторов, решать вопросы будут сотрудники энергонадзора совместно со специалистами управляющих компаний.

- Работа по конкретным заявкам уже началась. Огромная просьба производить все замеры в реальных условиях. Если квартира прогрета с помощью обогревателя, попросите людей его отключить,  вернитесь туда повторно, – акцентировал Владимир Евменьков.

Напомним, жителям флотской столицы сообщить об отсутствии отопления или горячего водоснабжения, с указанием контактной информации (полным адресом и номером телефона для обратной связи) можно по номеру телефона 8 (81537) 5-60-60 либо через личные сообщения в группе администрации ЗАТО г. Североморск.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17048-situaciya-s-podachey-otopleniya-i-goryachego-vodosnabzheniya-na-ul-kapitana-elkina-v-pgt-safonovo-na-kontrole-operativnogo-shtaba/

 

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